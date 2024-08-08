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Başkan Büyükkılıç Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi'nin misafiri olarak, gençlerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluştu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi’nin misafiri olarak, gençlerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek gençlerin eğitimi için tahsis ettiği tarihi bina olan Talas Gençlik Merkezi, onlarca öğrenciye hizmet verirken, Büyükşehir merkezin içerisini dolduran farkındalık etkinlikleri de gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği gençlere yönelik faaliyetleri kapsamında hizmet veren Talas Gençlik Merkezi, birebir aktif öğretmenler ile öğrencilere hizmet veriyor. Ayrıca merkez, gençlere birçok branşta bütünleşik bir eğitim programı da sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Talas Gençlik Merkezi bahçesinde gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, tecrübe, bilgi ve görüşlerini paylaşırken, öğrencilere kariyerlerinde yardımcı olacak nasihatlerde bulundu. Büyükkılıç, sınıfları da gezerek öğrencilere derslerinde başarı temennisinde bulundu. Öğrencilerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, gençlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde eğitim ve öğretim görmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Gençler de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a eğitim alanında yaptığı hizmet ve tesislerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Haber Merkezi
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