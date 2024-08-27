Başkan Büyükkılıç'tan 'Bünyan' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve kurmayları ile birlikte Bünyan’da yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, sel felaketinin yaralarını saracaklarını kaydederek, “Hasar gören vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi yönünde de gerekli çalışmalar yapılacak” dedi.

Kenti 16 ilçesi ile bir bütün olarak kucaklayan ve her ilçeye Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarını aktarmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık ilçe belediye başkanları ile yatırım ve değerlendirme toplantıları yaparak kırsalı ihya etmeye ayrı bir gayret gösteriyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonrası oluşan sel felaketinden etkilenen Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi için Büyükşehir’in tüm imkânlarını sefer eden Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve kurmayları ile ‘Bünyan Zirvesi’ gerçekleştirdi.

Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay, KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevket Taş ile müdürler katıldı.

Bünyan’a yapılacak çalışmalarla ilgili yapılan değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bünyan’ımızın çok değerli Belediye Başkanı Selahattin Metin kardeşimize hoş geldin diyorum. Gerçekten seçildiği günden beri Bünyan için gece gündüz demeden koşturan ve Büyükşehir Belediyemizle ve mesai arkadaşlarımla uyum içerisinde çalışan bir başkanımız. Son günlerde de malumunuz Güllüce’de olan sel felaketi nedeniyle bir acımız oldu, canımız yandı, Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine baş sağlığı temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, sel felaketinin yaşandığı bölgede canla başla çalışan herkese teşekkür ederek, “O süreç içerisinde çalışmalara katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, değerli Valimize, çok değerli Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş Bey’e, Hulusi Akar Paşamıza, il başkanımıza ve diğer milletvekillerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Amacımız Yaraları Sarmak”

Amaçlarının yaraları sarmak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Amacımız yaraları sarmak. O manada da kurum ve kuruluşlarımız yaraları sarma yönünde şuanda gece demeden gündüz demeden harıl harıl çalışıyor ve en kısa zamanda oradaki sıkıntıları giderecek. İlgili kurumların da yaptığı tespitler doğrultusunda hasar gören vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi yönünde de gerekli çalışmalar yapılacak. Bunlardan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Bünyan’ımızın Güzel İnsanlarına Layık Olma Yönünde Gayret Göstereceğimizi de İfade Ediyoruz”

Büyükkılıç, Bünyan ve mahallelerine yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bunun dışında değerli başkanımız da zaten sürekli ekibimizle iç içe. Bünyan’ımız ve mahallelerine yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptık. Burada ilgili birimlerimiz hem yaptıklarını hem yapacaklarını paylaştı. Başkanımızın yeni talepleri varsa not aldık. El ele vermek suretiyle kenetlenerek, bizi seven, seçen, güvenen Bünyan’ımızın güzel insanlarına layık olma yönünde gayret göstereceğimizi de ifade ediyoruz. Değerli başkanımıza hoş geldiniz diyor, ekibimi yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, başkanımızın ekibinin de uyum içerisinde bizlerle çalışmalara imkân vermesinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç ve Ekibine Başkan Metin’den Teşekkür

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise yaptığı konuşmada, havanın yağışlı olduğunu gördükleri için söz konusu sel felaketinin yaşandığı saatler içerisinde ekipleri hazır tuttuklarını ifade ederek, meydana gelen sel felaketinde Bünyan Belediyesi ekiplerinin 20 dakikada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise 40 dakika içerisinde sel bölgesine intikal ettiklerini, kapanan yolları açmaya koyulduğunu ve sele müdahale ettiklerini vurguladı.

Bünyan Belediye Başkanı Metin, “20 dakika içerisinde Bünyan Belediyesi ekipleri, 40 dakika içerisinde de Kayseri’den geliyorlar Büyükşehir’imiz sel bölgesinde. Elhamdülillah 1 saat içerisinde oradaki kapanan yolumuzu açtık. Desteklerinden dolayı başta Sayın Kayseri Valimize, Hulusi Akar Paşamıza, Mustafa Elitaş Başkanıma, diğer milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız, Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir Bey’e, Milletvekilimiz Baki Ersoy Bey’e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Her olayda, Güllüce’deki sel felaketi değil, her olayda bizi yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi çalışanı arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Yaraların birlik, beraberlik içerisinde sarılacağına olan inancını dile getiren Metin, “Dün itibariyle hemen bütün ekiplerimiz orada çalışmalara başladı. En kısa zamanda oradaki yaraların birlik, beraberlik içerisinde sarılacağına inanıyorum, güveniyorum. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah bir daha bu acıları bizlere göstermesin inşallah” diye konuştu.

Toplantıda, sel felaketinden etkilenen Güllüce Mahallesi başta olmak üzere Bünyan ilçesinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.