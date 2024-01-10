Başkan Büyükkılıç'tan 'Regaib Kandili' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Bizler için özel günler olan kandillerimizden ilki ve mübarek üç ayların başlangıcında olan Regaib Kandili’nin birlik ve beraberliğimize ve maddî manevî sıkıntılardan kurtuluşumuza vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili mesajında “11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi, ‘Üç Aylar’ın başlangıcında bulunan Regaib Kandili’ni ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık adına en içten dua ve temennilerimle tebrik ediyorum” dedi. İslam âlemi için böylesi önemli ve anlamlı günlerin inananlarca dua, tövbe ve ibadetler ile değerlendirilmesinin önemine değinen Başkan Büyükkılıç, “Şükürler olsun bir kez daha on bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Regaib Kandil’imize eriştik. Cenab-ı Allah, İslam âlemi için manevi bir fırsat olan, sevincini ve heyecanını yaşadığımız Regaib Kandili’ni ve Üç Ayları dua, tövbe ve ibadetler ile en verimli şekilde ihya edebilmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, kandil gecelerinin birliğe, beraberliğe, dayanışma ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunarak başta Kayserililer ile birlikte tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ramazan’ın habercisi olan Regaib ile kendimizi on bir ayın sultanına hazırlayalım, Ramazan ayına en güzel şekilde kavuşalım. Dolu dolu geçireceğimiz bir Regaib ve sonrasında ise üç aylar ile birlikte nihayetinde Ramazan bizleri beklemektedir. Yüce Allah’tan umduklarımıza bizi kavuşturmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaib gecesinin milletimize ve tüm İslam Âlemi’ne hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı Hak, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan’a kavuştursun.”