Başkan Büyükkılıç'tan 4 ilçeye kombi sözü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doğalgaz ile buluşan Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinin yanı sıra Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine 2024 yılında doğalgaz geldikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ sloganıyla başlatılan uygulama çerçevesinde kombi hediye edecek.

Kent merkezi ve ilçelerde ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hemen her alanda proje ile yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerin doğalgaza kavuşması için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz hafta Felahiye ve Özvatan’da doğalgaz vanalarını açan Başkan Büyükkılıç, dün de Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde doğalgaz altyapısı ile ilgili ilk çalışmayı başlattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Daha Temiz Bir Kayseri İçin’ sloganı ile ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ başlattığı uygulamayı ilçelerde de uygulayacaklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç törenlerinde yaptığı konuşmada, “Bu güzel birlikteliği bir hediye ile taçlandırmak istiyorum” diyerek, kombisini alamayan, ihtiyaç sahibi ailelere kombi hediye edeceklerini belirterek, “Kombisini alamayan, ihtiyaç sahibi aileler başımızın tacıdır. Biz de destek olalım, herkes bu imkândan istifade etsin. Herhangi bir sayı ile hiçbir zaman sınırlama gibi davranışımız olmaz, ihtiyacı olan herkes başımızın tacıdır” dedi. İnsan odaklı çalışmaların devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, programa katılan Sarıoğlan, Sarız, Pınarbaşı ve Özvatan belediye başkanlarına ilçelerine 250’şer kombi sözü verirken, MHP Milletvekili Baki Ersoy’un 500 talebine de karşılık vererek, “Baki milletvekilimizi zorda bırakmayız, milletvekilimiz ne diyorsa o. 500 diyorsa 500. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle kardeşlerimizi bağrımıza basarak ihtiyaçlarına bakarız. Bu güzel hizmetimiz hayırlı olsun” diyerek, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini bir kez daha sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz, 5 yıldır Kayseri’de 2 bin kilometreden fazla hat yapıp, 650 binden fazla aboneye hizmet vererek, vatandaşlara keyifli, konforlu, ekonomik, güvenli doğal gaz sunuyor.