Başkan Yalçın'dan, OSB Yıldızları Listesinde Yer Alan Firmalara tebrik

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bu yıl 3. kez düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda sıralamaya giren firmaları tebrik etti.

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  • 11.12.2023 10:38
  • Güncelleme: 11.12.2023 11:01
Başkan Yalçın'dan, OSB Yıldızları Listesinde Yer Alan Firmalara tebrik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bu yıl 3. kez düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması’nda sıralamaya giren firmaları tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın katılımlarıyla düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması 2023 Ödül Töreni’nde 11 farklı kategoride 116 ödülün verildiğini hatırlatan Başkan Yalçın, ödüle layık görülen firmalar içinde Kayseri OSB’de yerleşik bulunan 9 firmanın yer aldığını kaydetti. Başkan Yalçın, “OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması 2023 sonuçlarına göre çeşitli dallarda sıralamada yer alan Kayseri OSB’de yerleşik; Yataş Yatak Ve Yorgan San. ve Tic. A.Ş., Form Sünger ve Yatak San. ve Tic. A.Ş., Livmak Makina Mühendislik İthalat İhracat San. ve Tic. LTD. ŞTİ., RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş., Irmak Sünger ve Elyaf, Barlas Trans Servis Hizmetleri Tamir Bakım Tekstil Uluslararası Nakliyat San. ve Tic., Erat Kablo Tekn. Don. Sist. San. ve Tic. A.Ş., Everest Çelik Kapı San. ve Tic. LTD. ŞTİ., İnci Gıda San. ve Tic. LTD. ŞTİ. firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu firmalarımızın başarılarının diğer tüm firmalarımıza örnek olmasını temenni ediyorum.” dedi. Yalçın; "OSB Yıldızları Araştırması’nda OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların çeşitli kategorilerde elde ettikleri başarılar ve getirdikleri yenilikler övgüye değer bulunmaktadır. Araştırmada dereceye giren Türkiye çapındaki tüm firmalarımızı da kutluyorum" diye konuştu.

Kayseri OSB’de sanayicilerin şehrin kalkınması adına yılmadan, usanmadan ürettiklerinin altını çizen Başkan Yalçın; “Yaptıkları üretim ve oluşturdukları markalar sayesinde Kayseri ismini dünyanın dört bir yanına duyuran sanayicilerimiz her türlü övgüye layıktır. Üretimde, istihdamda ve ihracatta başı çeken Kayseri OSB sanayicilerimiz her gün yeni başarılara imza atacak azme sahiptir" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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