Başkan Büyükkılıç'tan 6 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmalarına yakın takip

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Bağdat Caddesi'ne bağlayan Turgut Reis Caddesi'ndeki 6 milyon TL maliyeti olan asfalt yenileme çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Büyükkılıç, 'Muhtarımızın bizden talebi vardı. Biz de o talebi önemseyerek, yolumuzu frezeleyip, asfaltını yapmak suretiyle, iyileştirdik, hayata geçirdik' dedi.

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  • 12.01.2024 15:10
  • Güncelleme: 12.01.2024 18:23
Başkan Büyükkılıç'tan 6 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmalarına yakın takip
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı’nı Bağdat Caddesi’ne bağlayan Turgut Reis Caddesi’ndeki 6 milyon TL maliyeti olan asfalt yenileme çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Büyükkılıç, “Muhtarımızın bizden talebi vardı. Biz de o talebi önemseyerek, yolumuzu frezeleyip, asfaltını yapmak suretiyle, iyileştirdik, hayata geçirdik” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkânı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Erkilet Bulvarı’nı Bağdat Caddesi’ne bağlayan Turgut Reis Caddesi’ndeki ekonomik ömrünü tamamlayan asfaltın yenilenmesi için çalışmalar yapılıyor.

Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgiler aldı. Personele tatlı ikram etmeyi ihmal etmeyen Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti.

İSLAM ÂLEMİ’NİN ÜÇ AYLAR’INI TEBRİK ETTİ

Tüm İslam Âlemi’nin Üç Aylar’ını tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Bir güzel Cuma günündeyiz. Dün akşam itibariyle Regaip Kandili’ni idrak ettik, bugün Üç Aylar’ımızın başlangıcı, rahmet, mağfiret, bereket ayının müjdecileri. O açıdan bu güzel günde hemşehrilerimizin Cuma gününü tebrik ediyorum” dedi.

“MAHALLEMİZİN GÜZEL İNSANLARINA EN GÜZEL HİZMETLERİ SUNMAYI ÖNEMSİYORUZ”

Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı’ndaki çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Şuanda Yenişehir Mahallemizde bulunuyoruz. Değerli muhtarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Erkilet Bulvarı’ndan Bağdat Caddesi’ne kadar olan gidiş, geliş 2,5 kilometre ediyor. Muhtarımızın bizden talebi vardı. Biz de o talebi önemseyerek, frezeleyip, asfaltını yapmak suretiyle, iyileştirdik, hayata geçirdik. Mahallemizin güzel insanlarına en güzel hizmetleri sunmayı önemsiyoruz. Fen İşleri birimimize teşekkür ediyor, hayırlı, uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmada bulunan Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah kaza, bela vermesin. Bir kez daha hatırlatmada bulunuyorum. Yollarımızın standardı iyileşiyor, yükseliyor, süratler de artıyor, ne olur dikkatli olalım, arabalarımızı kurallara uyarak sürelim, sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yenişehir Mahallesi Muhtarı Adem Mert de Büyükkılıç’a, mahallelerine yaptıkları hizmet ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

3 BİN 500 TON SICAK ASFALT KULLANILACAK

Yapılan çalışma ile Erkilet Bulvarı istikametinden Bağdat Caddesi istikametine geliş, gidiş toplam 2,5 kilometrelik kısım yenileniyor. Çalışma kapsamında yolun tespit edilen kesimlerindeki asfalt kaplamalar asfalt kazıma makineleri ile kazınırken, kazılan asfalt, tali yollar ve kırsal bölgelerde kullanılarak geri dönüşümü sağlanıyor.

Bu çalışma kapsamında yaklaşık 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılması planlanırken, çalışmanın yatırım bedeli yaklaşık 6 milyon TL’yi buluyor.

Büyükşehir Belediyesi, konforlu, kaliteli ve hızlı ulaşım ağı için sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

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İHA

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