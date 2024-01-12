Uyuşturucudan 3 günde 19 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından 3 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanırken, 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 12.01.2024 13:54
  • Güncelleme: 12.01.2024 14:17
Uyuşturucudan 3 günde 19 kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından 3 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanırken, 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-12 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 19’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise, 2 kilo 156 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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