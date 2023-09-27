Başkan Büyükkılıç'tan Ak Parti Teşkilat Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya gelerek, yatırım ve hizmetlerle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe belediye başkanları ile yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri dinlemeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda ilçe belediye başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hasan Nuri Kuş, AK Parti Kayseri Teşkilat Başkanı Kadir Bayram, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, merkez ilçeler başta olmak üzere 16 ilçede yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri için belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Uyum kültürüne ve birlik, beraberliğe dikkat çeken Büyükkılıç, “Her zaman uyum içerisinde çalışarak şehrimize ve ilçelerimize hizmet etmek için ortak paydada buluştuğumuz başkanlarımıza teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.