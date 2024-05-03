Başkan Büyükkılıç'tan akülü tekerlekli sandalye istedi, anında talebi karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı'da ikamet eden ve akülü tekerlekli sandalye isteyen 47 yaşındaki engelli vatandaş Kürşat Birol'un isteğini anında yerine getirdi.

Başkan Büyükkılıç'tan akülü tekerlekli sandalye istedi, anında talebi karşılandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı’da ikamet eden ve akülü tekerlekli sandalye isteyen 47 yaşındaki engelli vatandaş Kürşat Birol’un isteğini anında yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gönül belediyeciliği’ vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturan Başkan Büyükkılıç, bu kez de Pınarbaşı’da kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen Kürşat Birol’un tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kürşat Birol’a verdiği sözü tutarken, yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan Birol da büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadı.

Başkan Büyükkılıç’tan akülü tekerlekli sandalye talep ettiğini ve hızlı bir şekilde Büyükkılıç’ın aracı gönderdiğini ifade eden Birol, “Memduh başkanımızdan akülü araba talep etmiştik. O da hızlıca cevap verdi. Mağduriyetimi giderdi, memnuniyetle karşılıyorum. Ondan Allah razı olsun, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri aracılığı ile akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Birol, Başkan Büyükkılıç ve ekibine hem teşekkür hem de dua etti.

Başkan Büyükkılıç'tan akülü tekerlekli sandalye istedi, anında talebi karşılandı
Başkan Büyükkılıç'tan akülü tekerlekli sandalye istedi, anında talebi karşılandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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