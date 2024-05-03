Talas'ta bu pazar 'maharetli Eller' günü

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 5 Mayıs Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekleyecek.

Her kurulduğunda büyük ilgi gören pazara bu hafta da vatandaşların adeta akın etmesi bekleniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da sık sık ziyaret ettiği, el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.