Kayserili Tuğgeneral helikopter kazasında şehit oldu

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan isimler arasında olan Hava Pilot Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 

Kayserili Tuğgeneral helikopter kazasında şehit oldu

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde askeri helikopter kaza kırıma uğrayarak düştü. Kazada şehit olan personellerin ise kimlikleri belli oldu. Hava Pilot Tuğgeneral İsa Baydilli’nin (52) Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 4 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Vali Erin, helikopterde 5 personelin bulunduğu bilgisini araştırdıklarını belirterek, bir personelin arandığını söylemişti.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz." dedi.

Haber Merkezi

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