Başkan Büyükkılıç'tan Bayram Mesajı

Ramazan’ın ardından bir mübarek bayrama daha erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram dolayısıyla yayınladığı mesajında hoşgörü ve birliğe vurgu yaptı.

Her günü rahmet, her günü bereket ve huzur dolu olan bir Ramazan’ı daha geride bırakmanın hüznünü yaşarken, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın ise sevinç ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Başlaması ile huzuru, bitmesi ile hüznünü yaşadığımız ama sonunda ise bayram ile taçlanan mübarek günlerimiz inşallah dolu dolu geçmiştir. Bu mübarek ayın manevi ve temiz atmosferinde şehrimizle kaynaştık. Gerek iftar sofralarında, gerek sahurlarda ve gerekse teravih namazlarında kardeşlerimizle buluştuk. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün en güzel örneklerini verdik. Mübarek Ramazan ayını böylelikle bitirdik ve bayram heyecanını yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Mesajında Ramazan’ın bayram ile taçlandığını paylaşan Büyükkılıç, bayramların da Ramazan gibi hoşgörüye, beraberliğe yönelik özel günler olduğunun altını çizerek, “Bayramda dargınlar barışsın, insanlar birbirine hoşgörü ile yaklaşsın, bir ve beraber olsun. Küçükler her zaman olduğu gibi büyüklerini ziyaret etsin, onların ellerini öpsün. Büyükler de küçüklerini sevsin, bağrına bassın. Özetle bayram ‘bayram’ olsun, hanelerimize doğsun, gönüllerimize dolsun” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, barışa, huzura ve güzelliklere vesile olmasını diledi.