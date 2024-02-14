Başkan Büyükkılıç'tan Bilişim Sektörü ile 'Akıllı Şehir' İstişaresi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek, teknolojinin geldiği son durum ve akıllı şehir uygulamaları gibi birçok konu üzerine istişarelerde bulundu.

Akıllı şehircilik konusunda çalışmalarıyla Türkiye’nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin konforuna ve güvenliğine katkı sağlayacak, gelecek nesillere daha yaşanabilir yarınlar bırakacak teknoloji alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Kayseri Mutfağı’nda buluştu.

Teknolojinin geldiği son durum ve akıllı şehir uygulamaları gibi birçok konu üzerine istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, gençlerin ve çocukların sahipleneceği bir şehri nasıl oluştururuz anlayışı içerisinde gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, günün koşullarına uyarak, teknolojiyi göz ardı etmeden hizmet ettiklerini dile getirdi.

Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin Kayseri’ye yakıştığını belirterek, “Yaklaşık 1 milyon metrekaresi yeşil alan, kalan alanları da değişik etkinliklere fırsat verilen, her yaş grubundan insana hitap edecek bir yer. Şehrin merkezinde, Erciyes Üniversite’mizin karşısında, rahatlıkla ulaşım imkânı olan bir yer. Dolmuş, taşmış hafta sonu. Erciyes’imiz de ayrı bir önem taşıyor. Buralar ayrı bir önem taşıyor” diye konuştu.

Yerel yöneticiler olarak üzerlerine düşenden fazlasını yapacaklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah’a şükür Türkiye’miz iyi bir yolda, teknoloji bağlamında üzerine düşenden fazlasını yapma yönünde irade gösteriyor, savunma sanayisinde ülkemiz iyi bir noktaya taşınıyor. Bu gelişmelerin yanında bizler de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşenden fazlasını yapmamız gerektiği anlayışındayız. Ekibimizle birlikte her zaman sizlerin önerisine, desteğine, kıymetli görüşlerine ihtiyacımız olduğunu paylaşarak, çalışmalar yapmak istiyoruz. Ticaret Odamızın, Teknoparklarımızın, üniversitelerimizin, kamu kurum veya özel sektörde herkesin yapmış olduğu güzel çalışmalar var.”

“Bir Daire Başkanlığı Çerçevesi Altında Gerekli Çalışmalarımızı Yaptık, Yapıyoruz”

Büyükkılıç, yeni dönemde Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını hatırlatarak, “Bu anlayışla birlikte şehri bir bütün olarak ele alalım, sahiplenelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerimiz kendi çapında akıllı şehir bağlamında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir daire başkanlığı çerçevesi altında gerekli çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz, bu alanda yol alalım diyoruz. Görüşlerinize açığız” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına da değinerek, toprak altında kalan 9 kişiye ulaşılabilmesi için dua ve temennide bulundu.

6 Şubat depremlerini de hatırlatan Büyükkılıç, “50 bin canımız gitti, Allah rahmet eylesin. Kayseri’mizin gönül insanları, merhamet timsali hayırsever, fedakâr kardeşlerimiz yüz akımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerin şahsında, teşrif ettiğinde teşekkürlerini iletti. Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi bozmama, sıkıntı olduğunda da paylaşma modunda hareket etmeyi nasip eyle” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, depremin ardından bölgede görev alan ve şuan Erzincan Valisi olarak görev yapan Hamza Aydoğdu’nun deprem bölgesindeki çalışmalar esnasındaki sözlerini hatırlatarak, dedi ki ‘bir insanın başı darda olduğunda ya da bir ihtiyacı olduğunda aklına gelen ilk isim telefon açtığı kişidir. Memduh Büyükkılıç başkanımız bizim için böyle birisi. Ne zaman aradıysak, ne zaman bir ihtiyacımız olduysa ikiletmedi. Üzerine düşenden fazlasını yaptı” diye ifade etti.

Teknpark Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz ise kıymetli, güzel bir organizasyon olduğunu, Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa faaliyetleri birlikte düzenlemeye devam edeceklerini belirtirken, Teknpark’ta faaliyet gösteren firma yetkili bilgisayar mühendisi Murat Yıldız da Başkan Büyükkılıç’a böyle bir imkanı sağladığı için teşekkür etti.

Bilişim Sektörünü Heyecanlandıran Proje: Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı müjdesinin bilişim sektörü için çok heyecan verici olduğunu vurgulayarak, böyle bir organizasyondan dolayı da teşekkürlerini iletti.

Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım ise Kayseri’nin bilişimde var olduğunu göstermek istediklerini, bu toplantı vesilesi ile birçok firma ile tanışma fırsatı olduğunu söylerken, 37 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Oğuz Memiş de Kayseri’nin bilişim sektörü konusunda çok sayıda firmanın yer aldığı bir şehir olduğunu anlattı.

Başkan Büyükkılıç’a bu önemli buluşmada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül de eşlik etti.