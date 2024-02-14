Kayseri Pastırması, AB tescili aldı

Avrupa Birliği ülkelerinde tescili için başvurusunu yaptığımız Kayseri Pastırması’nın değerlendirme aşaması tamamlanarak ilana çıkmış olup, 3 aylık resmi bekleme sürecimiz başlamıştır. Pastırma denilince artık tüm dünyada akla gelecek şehir Kayseri’dir. Hayırlı olsun” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Avrupa Birliği Komisyonuna tescil başvurusu yapılan Kayseri Pastırması, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de koruma altına alınacak.

Avrupa Parlementosu ve Konseyi tarafından Kayseri Pastırmasına coğrafi işaret tescili verilmesinin onayladığını belirten Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; “Oda olarak yöresel ürünler ve coğrafi işaret tesciline büyük önem veriyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde tescili için başvurusunu yaptığımız Kayseri Pastırması’nın değerlendirme aşaması tamamlanarak ilana çıkmış olup, 3 aylık resmi bekleme sürecimiz başlamıştır. Pastırma denilince artık tüm dünyada akla gelecek şehir Kayseri’dir. Hayırlı olsun. Coğrafi işaretli ürün algısının toplumda ve tüketiciler nazarında bu denli önem kazandığı günümüzde, Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş olması, ulusal da ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracaktır. Bu nedenle prestij ve ekonomik anlamda da üreticiye büyük bir fayda sağlayacaktır. Zira, coğrafi işaret tescili tüketicinin satın alma kararında oldukça etkilidir. Alınan bu tescil ile Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçilecek olup, bu ülkelerde herhangi biri tarafından üretilen pastırma, ‘’Kayseri Pastırması’’ adı altında satışa çıkartılamayacaktır. Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği tescil etiketi, işlenmiş et ürünlerinin mevzuatsal anlamda ihracına müsaade edilen ülkeler tarafından da yine bir güven potansiyeli olarak algılanacaktır“ dedi.