Başkan Büyükkılıç'tan Bünyan'a çıkarma

16 ilçeyi birbirinden ayırt etmeden, birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’i makamında ziyaret etti.

Kayseri’ye en yakın ilçelerden diye ifade ettiği Bünyan’a ziyaretindeki konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ne oluyor, ne bitiyor, önümüzdeki dönemde ihtiyaçlar neler, onları değerlendirelim dedik” ifadelerinde bulundu.

“Cumhur Anlayışını Sağladığın İçin Ayrıca Teşekkür Ediyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’e, her zamanki sıcak ve samimi karşılaması dolayısıyla teşekkür ederek, “Cumhur anlayışını sağladığın için ayrıca sana, dostlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Zaten Bünyan ayrıca bir sıcaklık hissettiriyor insana, bunu da sağlayan sizlersiniz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç ziyaretinde, insanın hayırlısının insana hizmet eden olduğunu da sözlerine ekledi.

Gücünü Cenab-ı Allah’tan ve Cumhur İttifakı’ndan aldığını dile getiren Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise bu nedenle de hizmet noktasında her türlü sözü verdiğini ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Belediye ziyaretinin ardından esnafları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sakinleri ve esnaf tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Tek tek esnafları gezen Başkan Büyükkılıç, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, daha sonra Bünyan’daki mahalle muhtarlarıyla Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

“Cumhur İttifakına En Güzel Örnek ve Model Olan Bir İlçedeyiz”

Başkan Büyükkılıç, muhtarlar buluşmasının ardından AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı’nda teşkilatla bir araya gelerek, partililerle istişarelerde bulundu.

Cumhur İttifakı ruhunu Bünyan’da birlik ve beraberlik ile yaşatan herkese teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Cumhur ittifakına en güzel örnek ve model olan bir ilçedeyiz. Bünyan’ımız gelişmekte olan, her şeyden önce üreten, değerlerine bağlı olan bir ilçemizdir. Burada el ele, gönül gönle verince bereket oluyor” dedi.

Büyükkılıç, yatırıma en çok pay ayıran belediye olduklarının altını çizerek, “Üreteceğiz, berekete vesile olacağız. Tarıma ve hayvancılığa neredeyse 800 milyon TL, bu yıl ile birlikte yatırımımız 1 milyarı bulur, büyükşehirler içerisinde böyle hibe yapan başka bir şehir yok. Yatırıma en çok pay ayıran büyükşehirler arasında 3 senedir birinci sıraya birleşen büyükşehir yok” şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı olarak eser belediyeciliği yaptıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, sahiplenme duygusu ile şehir için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“21 megavatlık Rüzgâr Enerji Santrali projesini kurduklarını, oradan gelecek elektrik kazanımıyla yarısını toplu ulaşımın elektrik giderlerine, yarısını da Ulaşım A.Ş. bütçesine ekleyeceğiz, böyle bir projesi olan başka bir büyükşehir belediyesi yok, Kayseri Büyükşehir ilklere imza atmaya devam edecektir. Kamu, kurumlarımızla yaptığımız çalışmalar berekete, dayanışmaya vesile oluyor. Belediyecilik felsefemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın anlayışı ile devam edecektir. Sizlerin duasını bekliyoruz, desteklerinize, gayretlerinize teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Devlet Bahçeli ile dayanışması buralara kadar yansıyor.”

“Büyükşehir Belediye Başkanımızın Desteğini O Kadar Rahat Hissediyorum ki”

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de Başkan Büyükkılıç’a Bünyan ilçesine teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, ”Bünyan, bırakın Kayseri’yi ulusalda konuşulmaya başladı. Tabi ki biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’yız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğini o kadar rahat hissediyorum ki Allah razı olsun. Çok şükür dağ gibi gelen bir dalgaya göğsümü gerebiliyorum, ‘ben bunu başaracağım, yapacağım’ diyorum. Allah razı olsun Memduh ağabeyden. Seçimden önce ‘herkese ağabeylik yapacağım Bünyan’a da babalık yağacağım’ dedi. Allah razı olsun” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı Ruhunu Bünyan’da Çok İyi Yaşattığımıza İnanıyorum”

Başkan Büyükkılıç’ın Bünyan’a olan desteğine dikkat çeken Metin, “Büyükşehir olmazsa biz hiçiz. Memduh Başkan’dan her aldığımız hizmeti yansıtıyoruz. Cumhur İttifakı ruhunu Bünyan’da çok iyi yaşattığımıza inanıyorum. Biraz önce Memduh ağabey hamam dedik, ‘yaptım gitti’ dedi. Memduh ağabeyin desteğiyle, yapıyoruz. Beraber yapıyoruz. Gücümü önce Allah’tan sonra da mensubu bulunduğum Cumhur İttifakı’ndan alıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz başkanım” ifadelerini kullandı.

“İlçemize Faydanız, Desteğiniz, Hizmetleriniz Çok Fazla”

Sözlerinin başında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç hakkında ne kadar övgüyle bahsetse az olacağını dile getiren AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, “İlçemize faydanız, desteğiniz, hizmetleriniz çok fazla. Biz teşekkür ediyoruz size. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Allah işlerinizde kolaylıklar versin diyoruz” ifadelerinde bulundu.

MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen ise Başkan Büyükkılıç’ın Bünyan ilçesine babalık yaptığını kaydederek, “Her tarafın ağabeyi olabilirsiniz ama Bünyan’ın babasısınız. Allah razı olsun sizlerden. Selahattin başkan, Cumhur İttifakı ve sizlerin de desteğiyle birlikte Bünyan’da bir yıl içerisinde taraflı tarafsız kim varsa herkesin aklından tüm olumsuz düşünceleri silen bir belediye başkanımız olduğunu gösterdi. Cumhur İttifakı’nın başarısıyla birlikte her şey Bünyan için diyerek yola çıkmış bir ekibiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın Bünyan ziyaretine Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen ve vatandaşlar da eşlik etti.