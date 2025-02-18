  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Özsoy, taşkın projeleri için imzaların atıldığını duyurdu

Milletvekili Özsoy, taşkın projeleri için imzaların atıldığını duyurdu

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 2.Bölge Müdürlüğü Aplikasyona Müstenit Taşkın Kati Proje ve Uygulama Projeleri (A Grubu İşler) sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Milletvekili Özsoy, taşkın projeleri için imzaların atıldığını duyurdu

Özsoy, “Bünyan Yeni Süksün, Yeşilhisar İlçe Merkezi ve Arazileri, Sarız Değirmentaş, Sarız Kemer, Tomarza Böke, Yahyalı Çubuklu, Yahyalı Ulupınar, Melikgazi Eğribucak mahallelerinde ilgili şartnamelere uygun 30 km güzergah haritalarının alınması, 100 adet menfez için projeler, 3 adet tersip bendi için projeler, 30 km güzergah için taşkın kontrol projeleri, 8 adet CBS dosyaları yapılacaktır” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 2.Bölge Müdürlüğü Aplikasyona Müstenit Taşkın Kati Proje ve Uygulama Projeleri (A Grubu İşler) sözleşmesinin imzalandığı duyurdu. Özsoy, “Kayseri İli Bünyan Yeni Süksün, Yeşilhisar İlçe Merkezi ve Arazileri, Sarız Değirmentaş, Sarız Kemer, Tomarza Böke, Yahyalı Çubuklu, Yahyalı Ulupınar, Melikgazi Eğribucak mahallelerinde ilgili şartnamelere uygun 30 km güzergah haritalarının alınması, 100 adet menfez için projeler, 3 adet tersip bendi için projeler, 30 km güzergah için taşkın kontrol projeleri, 8 adet CBS dosyaları yapılacaktır” ifadelerini kullandı. 

Özsoy, ihale bedelinin ise 3 milyon 239 bin 250 Türk Lirası olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleri iş bıraktı
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleri iş bıraktı
Baki Ersoy'dan Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Vurgusu: Güçlü İş Birliği
Baki Ersoy'dan Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Vurgusu: Güçlü İş Birliği
Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali başladı
Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali başladı
'Ramazan Ay'ı eğlence, etkinlik ve konser ayı değildir'
'Ramazan Ay'ı eğlence, etkinlik ve konser ayı değildir'
Kaski'den atık su için 407 milyon Tl'lik büyük yatırım
Kaski'den atık su için 407 milyon Tl’lik büyük yatırım
Antrenör babanın şampiyon evlatları
Antrenör babanın şampiyon evlatları
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!