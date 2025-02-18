Milletvekili Özsoy, taşkın projeleri için imzaların atıldığını duyurdu

Özsoy, “Bünyan Yeni Süksün, Yeşilhisar İlçe Merkezi ve Arazileri, Sarız Değirmentaş, Sarız Kemer, Tomarza Böke, Yahyalı Çubuklu, Yahyalı Ulupınar, Melikgazi Eğribucak mahallelerinde ilgili şartnamelere uygun 30 km güzergah haritalarının alınması, 100 adet menfez için projeler, 3 adet tersip bendi için projeler, 30 km güzergah için taşkın kontrol projeleri, 8 adet CBS dosyaları yapılacaktır” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 2.Bölge Müdürlüğü Aplikasyona Müstenit Taşkın Kati Proje ve Uygulama Projeleri (A Grubu İşler) sözleşmesinin imzalandığı duyurdu. Özsoy, “Kayseri İli Bünyan Yeni Süksün, Yeşilhisar İlçe Merkezi ve Arazileri, Sarız Değirmentaş, Sarız Kemer, Tomarza Böke, Yahyalı Çubuklu, Yahyalı Ulupınar, Melikgazi Eğribucak mahallelerinde ilgili şartnamelere uygun 30 km güzergah haritalarının alınması, 100 adet menfez için projeler, 3 adet tersip bendi için projeler, 30 km güzergah için taşkın kontrol projeleri, 8 adet CBS dosyaları yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Özsoy, ihale bedelinin ise 3 milyon 239 bin 250 Türk Lirası olduğunu belirtti.