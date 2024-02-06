Başkan Büyükkılıç'tan depremin isimsiz kahramanlarına teşekkür belgesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesinde deprem bölgesinde arama, kurtarma, her türlü yardım faaliyetlerinde bulunan belediye daire başkanlığı personelleri için ‘Ben de Varım’ konulu Teşekkür Plaketi Töreni’ne katıldı.

6 Şubat’ta asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anından son anına kadar devlet, millet el ele arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri yürüterek, tüm dünyaya örnek olurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları öncülüğünde gerek arama, kurtarma gerekse yardım faaliyetlerinde üstün başarı ve gayret gösterdi. Bu kapsamda, belediye daire başkanlığı personelleri için ‘Ben de Varım’ konulu Teşekkür Plaketi Töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler ve personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan video izletildi.

“Her kuruluşumuzdaki canlarım iyi ki varsınız”

Programda Büyükşehir Belediyesi personeline hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, organizasyondan dolayı teşekkür ederek, “Bu anlamlı yıl dönümü nedeniyle, böyle güzel bir organizasyon tertip ettiğiniz, hem ders alma hem bu hizmetleri veren kardeşlerimize teşekkür etme bağlamında bir çalışma yaptığınız için sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Benim kader arkadaşlarım, gönüldaşlarım, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım her kademedeki, her kuruluşumuzdaki canlarım iyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Büyükkılıç, 6 Şubat günü Kayseri’de yaşananları hatırlatarak, “Bir Pazar gününü Pazartesi’ne bağlayan gece hepimiz depremle uyandık. Kayseri’miz de bu depremi adeta aynen hissetti. Biz hemen kurum ve kuruluşlarımızla toparlandık. Altyapı kuruluşları ağırlıklı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere hem organizasyonu hem onlarla iletişimi sağlayarak daha sonraki süreçte de AFAD Merkezine Sayın Valimizle beraber geçtik. Sonrasında İç İşleri Bakanlığımızdan gelen talimat üzerine Sayın Valimizi Kahramanmaraş’ımıza gönderirken, o dönem genel sekreter yardımcımız olan Bayar Özsoy’u da Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına oraya yönlendirdik ve biz de buradaki organizasyonları yaptık” diye konuştu.

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerinin hizmetleriyle övünç duyduk”

Başkan Büyükkılıç, depremin ardından tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu dile getirerek, “Çok şükür İtfaiye’miz de, ilgili kurum ve kuruluşlarımız da her biri adeta seferber oldu, bu günlere gelindi. Şunu gördük ki nereye gittiysek hep Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerinin çok şükür hizmetleriyle övünç duyduk. Onlarla bizlere takdirler ifade edildi. Daha sonraki süreçte Göksun’umuz, Afşin’imiz, Elbistan’ımız şehrimize yakın olan ilçeler başta olmak üzere Kahramanmaraş merkezli, Haseki Bakanımızın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak bizleri orayla irtibatlandırması, sorumluluk bağlamı içerisinde üzerimize düşenleri yapma yönünde talimatlar geldi” ifadelerini kullandı.

“Allah böyle bir tablo ile bizi karşı karşıya getirmesin”

Hüzünlü bir tabloda, herkesin adeta seferber olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “16 ilçe belediye başkanımız, sivil toplum teşkilatlarımız, Kayseri’mizin 1,5 milyon insanı seferber oldu. İmkânlarını, kaynaklarını, tüm şartları zorlayarak üzerine düşenden fazlasını yapmaya gayret gösterdi. Allah böyle bir tablo ile bizi karşı karşıya getirmesin. Asrın felaketini konuşuyoruz, canımıza, malımıza ve hayatımıza mal oldu” dedi.

Başkan Büyükkılıç, millet, devlet el ele bu acıyı paylaştığını söyleyerek, “Millet ile devletin, millet ile yerel yönetimin, millet ile sivil toplum teşkilatlarının, hayırseverliği ile anılan Müslüman Türk evlatlarının fedakârlıklarıyla bir acı paylaşılmaya, o acılar en aza indirgenmeye başlandı. Hemşehrimiz, Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki bu yükü yüklendi, Cenab-ı Allah yükünü kolaylaştırsın, gücünü artırsın. Bize de düşen ona dua edip, desteğimizi sürdürmektir” diye konuştu.

Büyükkılıç, Afet İşleri Daire Başkanlığı’nı kurduklarını hatırlatarak, “Dirençli şehirleri oluşturma, eğitim bağlamında, kurumsal hale getirip, belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileme adına dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz.

“Belediyeler en güzel dua alma kaynağı”

Belediyecilik noktasında bu dönmede de sorumluluğun ve yükün verildiğini ifade eden Büyükkılıç, dua ve destek beklediğini belirterek, “Benim şahsımda bu yükü alan sizlersiniz. Bu yükü almama vesile olan sizlersiniz değerli kardeşlerim. Çünkü sizin başarınız, sizin gayretiniz, sizin iyi niyetiniz elbette sizlerin şahsında bana bu yükü yüklemeye vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tabi ki et-tırnak haline gelmiş olan beka duygusuyla her zamanki fedakârlığı ile anılan Sayın Bahçeli’nin el ele verdiği bir ortamda bizler de Cumhur İttifakı olarak, insan odaklı hizmet etme aşkı ile çalışıyoruz. Yaptıklarımız tabi ki önemli ama inşallah bundan sonraki süreçte daha fazlasını yapacak gayretin içerisinde olarak, hizmetimizi inşallah insanlara ulaştıracağız” ifadelerinde bulundu ve belediyede görevli olmayı ‘en güzel dua alma kaynağı’ olarak niteledi.

“Bizim insanımız hizmete layık insanlar”

Belediyelerde bulundukları yerlerde vatandaşların temsilcileri olduklarını belirten Büyükkılıç, fedakârlığa vurgu yaptı. Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim insanımız hizmete layık insanlar. Kayseri’mizin insanı başımızın tacı. O açıdan birlik, beraberlik içerisinde değerlerimize sahip çıkan anlayış içerisinde kenetlenerek, bizim sizler vasıtası ile yaptığımız güzel işlerden elbette ki dua alıyorsak bunu alan sizlersiniz. Bize yakışan bir ağabey anlayışı içerisinde, başkandan öte, biz kenetleneceğiz, bir olacağız. Biz yan yanayız, can canayız, kan kanayız.”

Konuşmaların ardından, gerek arama, kurtarma gerekse yardım faaliyetlerinde üstün başarı ve gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları ekiplerine teşekkür belgesi ve plaketi takdim edildi.