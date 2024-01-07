Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes'te esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi esnaflarıyla buluştu.

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  • 07.01.2024 13:31
  • Güncelleme: 07.01.2024 20:11
Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes'te esnaf ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi esnaflarıyla buluştu.

Bulduğu her fırsatta esnaf ziyaretleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde de bulundu. Tek tek esnaf dükkânlarını ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşların da sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Büyükkılıç’a esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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