Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ve vatandaşların taleplerine anında talimat

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazı sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerine ilgili birimlere anında talimat veren Başkan Büyükkılıç, gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Her fırsatta vatandaş ve esnafla buluşarak talep ve önerilerini bizzat dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Ramazan akşamlarında da teravih namazında ve sonrasında esnaf ve vatandaş buluşmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ramazan’ın ikinci gününde teravih namazını Saniye Karataş Camii’nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Mahallelinin yürüyüş yolu ile ilgili zemin düzenlemesi talebi karşısında ilgili birimlere anında talimat veren Başkan Büyükkılıç, gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Çocuklara Kayserispor forması hediye eden Büyükkılıç, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince cemaate tatlı ve su da ikram edilirken Başkan Büyükkılıç da vatandaşlara pişmaniye ve lokum ikram etti.

Büyükkılıç, daha sonra bir alışveriş merkezini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kayserililerin ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir şekilde vatandaşlarla yakından ilgilenerek, sohbet etti. Alışveriş merkezindeki kafeleri de ziyaret eden Büyükkılıç, gençlerin masasına misafir olarak onlarla çay eşliğinde sohbet etti. Burada gençlere 10 GB internet kartı da hediye eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların Ramazan Ayı’nı tebrik etti.

Büyükkılıç, AVM içerisindeki esnafları da ziyaret ederek, bereketli kazançlar ve hayırlı Ramazanlar diledi.