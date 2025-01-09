Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gültepe Pazar Yeri'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Hunat Camii çevresi ve Sivas Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, Gültepe Pazar Yeri ve esnaf ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerilerini de bizzat dinledi.

Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri

Kent merkezi ve kırsal olmak üzere Kayseri’nin her bölgesinde sık sık vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, pazar yeri ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Melikgazi ilçesinde Gültepe Pazar Yeri’ni ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşların sıcak ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile samimi sohbetler gerçekleştirdi. Esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunarak vatandaşlara ikramlarda bulunan Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle de fotoğraf çekindi.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Hunat bölgesi ve Sivas Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaf dükkânlarını ziyaret ederek, burada da alışveriş yapan vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Alışveriş yapan öğrencilere hediyeler alan Büyükkılıç, esnafa da hayırlı işler diledi.

Cadde boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, miniklerle yakından ilgilenerek kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç’a, pazar yeri ve esnaf ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile müdürler eşlik etti. 

Haber Merkezi

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