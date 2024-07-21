Başkan Büyükkılıç'tan gençlerle Ali Dağı'nda sabah yürüyüşü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş programına katıldı. Ali Dağı’nın eşsiz doğasında gençlerle yürüyüş boyunca keyifle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, güne sağlıklı bir başlangıç yaptı.

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve Ali Dağı 360 Kafe önünden başlayan yürüyüş programına Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, teşkilat mensupları ve gençler katıldı. Ali Dağı’nın tertemiz doğasında gençlerle birlikte yürüyüş yapan Başkan Büyükkılıç, parkur boyunca gençlerle sohbet etti. Etkinliği değerlendiren ve gençlerle birlikte keyifli bir pazar sabahı geçirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, “AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş programında gençlerimizle birlikte keyifli bir pazar sabahı geçirdik. Ali Dağı’nın eşsiz doğasında, temiz havayı soluyarak enerjimizi tazelediğimiz yürüyüş boyunca keyifle sohbet ettiğimiz AK Gençliğimize bu güzel etkinlik için teşekkür ederim” dedi.

Gençlerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen sabah yürüyüşü, Erciyes’in ihtişamlı görüntüsü önünde günün anısına çekilen fotoğraflarla renklenirken, yürüyüş etkinliği dolayısıyla gençler Başkan Büyükkılıç ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.