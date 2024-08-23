Başkan Büyükkılıç'tan gençlerle keyifli sohbet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önünde gençlerle bir araya gelerek, sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu şehir’ ödülü alarak gençlerin yanında yer alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle tanışan ve onlarla bir süre sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Büyükkılıç, her zaman gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Yoğun bir günün ardından Büyükşehir Belediyemizin önünde gençlerimizle karşılaştık. Güzel keyifli bir sohbetin ardından gençlerimizden doğum günü olduğunu öğrendiğimiz Enes’e ve gençlerimize zamanı iyi kullanmayı bilmeleri adına saat hediye ettik” diye konuştu.