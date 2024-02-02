Başkan Büyükkılıç'tan müjde üstüne müjde!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşarak, birbirinden önemli 3 ayrı müjde verdi. Su faturalarına yüzde 20 indirim yapacakları açıklayan Başkan Büyükkılıç, yeni havalimanı binasının Cumartesi günü saat 23.00’ten itibaren hizmet vereceğini, Kayserispor’un da transfer tahtasının Salı günü açılacağının müjdesini verdi.

Merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Cuma namazını Büyük Bürüngüz Camii’nde kıldıktan sonra vatandaşla kucaklaştı.

Vatandaşlar Büyükkılıç’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

“Su Paralarını Yüzde 20 Daha İndiriyoruz”

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayserililere birbirinden önemli 3 farklı müjde verdi.

Su faturalarında yüzde 20 indirime gidecekleri müjdesini veren Büyükkılıç, “Üç müjdemiz var. Birincisi herkesi ilgilendiren bir konudur. Su fiyatlarını 1 sene sabitlemiştik. Bu defa bir adım daha atıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Şubat ayı meclisinde su paralarını yüzde 20 daha indiriyoruz. Zaten sabitlemiştik, şimdi de indirim yapıyoruz. 500 milyon TL daha gitti, bu insanlara feda olsun” diye konuştu.

“Yeni Havalimanı Binası, Cumartesi günü saat 23.00’ten İtibaren Hizmette”

Başkan Büyükkılıç, müjde üstüne müjde vererek, “İkincisi, havalimanı yeni terminal binası, 2 sene önce temeli atılmıştı, bitti. Yarın saat 23.00’ten itibaren uyarlamaları yapıldı. Bundan sonra yeni binadan uçacaksınız. 2 milyar TL’ye mal olan projeden bahsediyoruz. İçinde 4 katlı otoparkı ile 6 körüklü, hiç soğuk sıcak görmeden uçağa biniyorsun, Anadolu’nun incisi Kayseri’den uçuyorsun. Umre’ye mi, Avrupa’ya mı, İstanbul’a mı, Kıbrıs’a mı gidersiniz, nereye isterseniz gidebilirsiniz” ifadelerini kullandı.