Yeşilhisar'da sağlık hizmetleri değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan müdürlük yöneticileri ve ilgili birim personeliyle Yeşilhisar'da hizmet veren sağlık tesislerine çalışma ziyareti gerçekleştirerek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Yeşilhisar'da sağlık hizmetleri değerlendirildi
Kayseri GündemEditör

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; müdürlük yöneticileri ve ilgili birim personeliyle Yeşilhisar’da hizmet veren sağlık tesislerine çalışma ziyareti gerçekleştirerek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Ziyaret çerçevesinde Yeşilhisar Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda incelemelerde bulunan müdürlük ekiplerinin hazırladığı ön değerlendirme raporu, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda incelenerek, sağlık tesislerinin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantının sonunda değerlendirme yapan İl Sağlık Müdürümüz Erşan; "Müdürlük olarak; şehrimizde sağlıkla alakalı her türlü işleyişi yakından takip ve tetkik ediyoruz. Bu istikamette arkadaşlarımız erken saatlerde gelerek ilçemizde hizmet sunan tüm sağlık tesislerimizde inceleme yapıp bir değerlendirme raporu hazırladılar. Raporumuz eşliğinde ilçemizde sunulan bu hizmetlerin daha kaliteli, verimli ve ulaşılabilir olması adına neler yapabileceği konusunu burada hep birlikte istişare ettik. İlçe Kaymakamımız Ahmet Ali Altıntaş’a desteklerinden, Yeşilhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ve hastane personeline de gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilhisar'da sağlık hizmetleri değerlendirildi
Yeşilhisar'da sağlık hizmetleri değerlendirildi
Yeşilhisar'da sağlık hizmetleri değerlendirildi
Yeşilhisar'da sağlık hizmetleri değerlendirildi
Yeşilhisar'da sağlık hizmetleri değerlendirildi
İHA
Kayseri Gündem

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