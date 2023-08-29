Başkan Büyükkılıç'tan Nakliyeciler Sitesi Esnafına Teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek, bölgede bulunan esnafla bir araya geldi.

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  • 29.08.2023 16:33
  • Güncelleme: 29.08.2023 17:38
Başkan Büyükkılıç'tan Nakliyeciler Sitesi Esnafına Teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret ederek, bölgede bulunan esnafla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anbar Mahallesi’nde bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde gerçekleşen buluşmada, taşıma hizmetlerinin yanı sıra nakliyat, lojistik ve kargo hizmetleri vererek, alın teriyle helal rızık kazanan esnaflara deprem sürecinde yapmış oldukları fedakâr çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada; “Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Sizlere teşekkür ediyoruz. Rızkınızı temin etme yönünde gayret gösteriyorsunuz. Biz bunun farkındayız. Deprem döneminde de bu kadar olumsuz şartlara rağmen en büyük fedakârlığı yapan kesim, sizin kesim oldu. Bunu da burada dualarınızla Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun diye paylaşıyoruz” dedi.

Daha önce 40-50 kişi potansiyeli olan bölgenin Nakliyeciler Sitesi haline dönüştüğünü anlatan Büyükkılıç; “Sizler bizim başımızın tacısınız. Biz sizleri seviyoruz. Siz helal ekmekli insanlarsınız. Rızkınız için çabalıyorsunuz” ifadesinde bulunarak sıkıntıları da beraber aşacaklarını dile getirdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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