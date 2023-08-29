Yahyalı'da AB Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan 'Yahyalı'da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor' AB Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

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  • 29.08.2023 15:59
  • Güncelleme: 29.08.2023 16:11
Yahyalı'da AB Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan ’Yahyalı’da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor’ AB Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezinde yapılan toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, ilçe protokolü, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “AB ile Türkiye arasında uygulanan işbirliği çerçevesinde katılım öncesi yardım aracı IPA II İstihdam Eğitim Ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı adı altında fonlanan ’Ne Eğitimde, Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Destek Programı’ NEETPRO’ya yazdığımız 288 bin Euro’luk projemizin kabul edilişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin 2021 yılında yazmış olduğu ’Yahyalı’da Ne Eğitimde Ne İstihdam ’da Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor’ başlığı altındaki projemiz bağımsız değerlendiriciler tarafından çok titiz bir çalışma sonucu 08.05.2023 tarihinde imzaladığımız sözleşme ile hibe almaya hak kazandı. İki aşamalı proje müracaatı süresince 900 projeden iki aşamayı da geçerek fonlanan 58 proje içerisinde yer aldık. İlçemiz ve belediyemiz adına gururluyuz ve mutluyuz. Yahyalı Belediyesi olarak altyapı üst yapı hizmetleri ve rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getiren başarılı bir belediyecilik yaptığımıza inanıyorum. Bütün bu yatırımların yanında en önemli yatırım insana ve geleceğimiz olan gençlere olduğunu çok iyi biliyor ve bu alanda da sürekli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle kurumsal kapasitemizi bu konuda sürekli artırarak ilerliyoruz. Kendi öz kaynaklarımızın yanı sıra tüm hibe projelerinde proje yazmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Yusuf Parlak, toplantıya katılanlara slayt eşliğinde projeyi anlattı.

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İHA

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