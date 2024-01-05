Başkan Büyükkılıç'tan sabahın ilk ışıklarında Camikebir esnafı ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cami Kebir’de kıldığı sabah namazı sonrası adeta ticaretin kalbi olan Camikebir Mahallesi’nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Cami Kebir’de kıldığı sabah namazının ardından Camikebir Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, onların talep ve önerilerini dinledi. Esnafları tek tek gezen ve ziyarette esnafa hayırlı işler, bereketli kazançlar dileyen Büyükkılıç, “Cami Kebir’de kıldığımız sabah namazının ardından, mübarek Cuma gününün bereketini yaşayan hemşehrilerimizle gönül dolusu sohbet ederek, esnaflarımıza kolaylıklar diledik” dedi.

Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç’a esnaflar da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.