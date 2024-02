Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri için kurmayları ile gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve genel sekreter yardımcıları ile gece mesaisi yaparak, “Hem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hem de başkan adayı olunca sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin geç saatlerine kadar çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gün boyu sürdürdüğü mesaisine gece de devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile başkanlık makamında proje ve çalışmaları masaya yatırdı.

“Amacımız bizi seven, seçen hemşehrilerimize layık olma, onlara yakışır projelerle onları buluşturma”

Başkanlık Makamı’nda yaptığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdürdüklerini belirterek, amaçlarının kendilerini seven, seçen, kendilerine güvenen Kayserili hemşehrilerine layık olmak ve onlar için proje üretmek olduğunu söyledi. Büyükkılıç konuşmasında şunlara yer verdi:

“Hem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hem de başkan adayı olunca sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin geç saatlerine kadar çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Amacımız Kayseri’mizin bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olma, onlara yakışır projelerle onları buluşturma. Gün boyunca ister istemez şehir içerisindeki ve ilçelerdeki yoğunluktan kaynaklı sayın mesai arkadaşlarımı da gece böylece çalıştırarak geceyi de değerlendirme bağlamında gayret gösteriyoruz. Ekibime teşekkür ediyorum. ”

“Kayseri’mizin insanlarına en güzel projeleri sunacağımızdan hiç şüpheleri olmasın”

Büyükkılıç, mesai arkadaşları ile insana dokunan, Kayseri’nin her noktasına yaptıkları iyi niyetli çalışmalar ile şehri geleceğe taşıyacaklarını vurguladığı konuşmasında, “Mesai arkadaşlarımızın gerçekten insana dokunan projeleri ile iyi niyetli yaklaşımları ile fedakârca yaptıkları çalışmalar ile bu şehri hem ülkemiz açısından, hem gençlerimiz, hem çocuklarımız açısından geleceğe taşıyoruz. Onların arzu ettiği dijitalize, teknoloji ile buluşan ve bu manada da sosyal içerikli, kültürel, turizm, gastronomi, sportif, eğitim ve sağlık odaklı çalışmalarla insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile buluşturacak projelerle adeta Kayseri’mizin her noktasına dokunan iyi niyetli çalışmalar üreten bir yaklaşım sergiliyoruz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

16 ilçe belediye başkanı ile birlikte Kayserililere hizmetlerin süreceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “16 ilçe belediye başkanımızla el ele, gönül gönüle Kayseri’mizin insanlarına en güzel projeleri sunacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. Cenab-ı Allah mahcup etmesin” dedi.