Başkan Büyükkılıç'tan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nde inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yapımı devam eden Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde yer alan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi projesi tüm hızıyla sürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Mevlana Mahallesi’nde hayata geçirilecek Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç’a teknik inceleme esnasında, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik etti.

İnşaat alanlarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların yüzde 80 tamamlanma seviyesinde ilerlediğini belirterek, “Bir güzel Cuma gününde Talas Belediye Başkanımızın kahve ikramını aldıktan sonra beraber geldik, Talas’ımıza yakışacak sosyal tesisimizin yapımıyla ilgili süreci takip etmek, yerinde görmek amacıyla şuanda inşaatın olduğu alandayız. Müteahhidimize ve daire başkanımıza göre yüzde seksenlerdeyiz” dedi.

100 milyon TL’lik yatırımla 5 bin metrekarelik sosyal tesis

Başkan Büyükkılıç, 5 bin metrekare alanı ve yaklaşık 100 milyon TL maliyeti ile sosyal tesisin Kayseri’ye yakıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

“İnşallah en kısa zamanda tamamlanıp kütüphanesiyle, sosyal içerikli boyutlarıyla gençlerimize, hanım kardeşlerimize, beyefendilere hitap edecek ve hakikaten bu bölgenin yoğun nüfuslu olduğu bir ortamda en büyük ihtiyaca cevap verecek, toplam inşaat alanı 5 bin metrekareyi bulan ve maliyeti de 100 milyondan fazlayı kapsayan bir proje. İlçemize yakıştı, Kayseri’mize yakıştı. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

Talas Anayurt bölgesine tramvay seferlerinin başladığını da hatırlatan Büyükkılıç, “Talas’ımız bizim gözbebeğimiz, gelişmekte olan ve Kayseri’mizin güzide ilçelerinden birisi. Hatırlanacağı üzere buradaki tramvay hizmetlerinin başlamasıyla bu bölgemiz ayrı bir değer kazandı. Buradaki ihtiyaçları da hem başkanımız hem bizler gidermek suretiyle bizi seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü hizmette yüksek standartlarda çalıştığını dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da “Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada havuzundan, çalışma odalarına kadar, her türlü özelliği taşıyan tesisi heyecanla bekliyoruz. İnşallah yılsonu bittiği zaman açılışında da birlikte oluruz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Projede neler var?

5 bin metrekare inşaat alanı olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkânlar bulunuyor. Yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlarda mevcutken, bulunduğu alanda yer alan kot farkları ile uyumlu bir çevre düzenine sahip yapı oluşturacağı kamusal alanlar ile halkın hizmetine sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 18’inci sosyal tesisinin İldem’e, 19’uncusunun Talas’a ve 20’nci tesisin de yakın zamanda Altınoluk bölgesinde temelinin atılması planlanıyor.

Bu Sosyal Yaşam Merkezleri ile birlikte eğitim alanları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphaneleriyle her türlü ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı tesislerin bölge sakinlerine hizmet etmesi hedefleniyor.