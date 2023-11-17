Kayserili aile hekimi hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesi Latif Başkal Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan İbrahim Demirel yaşamını yitirdi. Demirel’in cenazesi Talas Dedeoğlu Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Reşadiye Yeni Mezarlık’a defnedilecek. İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ise acı kaybı duyurarak, “Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" dedi.