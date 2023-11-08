Başkan Büyükkılıç'tan temel atma töreninde miniklere 'Kayserispor' sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne Mondihome Kayserispor başkanı ve futbolcularını da davet etti. Tören adeta tribün havasında gerçekleşirken, çocuk ve gençlerin coşkusu görülmeye değerdi.

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  • 08.11.2023 14:44
  • Güncelleme: 08.11.2023 15:40
Başkan Büyükkılıç'tan temel atma töreninde miniklere 'Kayserispor' sürprizi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni’ne Mondihome Kayserispor başkanı ve futbolcularını da davet etti. Tören adeta tribün havasında gerçekleşirken, çocuk ve gençlerin coşkusu görülmeye değerdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ve içerisinde muhteşem fonksiyonların yer alacağı Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daveti üzerine Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor futbolcuları Ali Karimi, Bilal Bayazit de katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte Kayserispor heyetini coşkuyla karşılayan çocuk ve gençlere Başkan Büyükkılıç tarafından sarı kırmızılı forma hediye edildi. Formaları giyen gençlerin coşkusu görülmeye değerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayserispor’umuza başarılar diliyoruz. Kayserispor’umuzu temsilen aramızdalar, Kayserispor bizim her zaman olduğu gibi gururumuzdur. Bu yapmış olduğumuz sosyal tesiste de inşallah geleceğin sporcuları yetişecek. Şehrine, takımına sahip çıkma duygusu aşılanacak” diye konuştu.

Kayserispor’un başarılı kalecisi Bilal Bayazit ise “Buraya gelen herkesin ayağına sağlık, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” derken, Kayserispor futbolcuları Ali Karimi de buraya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, her zaman kendilerinin yanında olan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Çocukların, ‘Başkanımız çok yaşa’, ‘Her zaman her yerde Kapalı Kale’ ve ‘En büyük Kayserispor’ sloganları attığı tören adeta tribün havasında gerçekleşti.

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İHA

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