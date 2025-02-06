Kayseri'de depreme karşı direnç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı çalışmalarda, Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın kurulması gibi önemli adımlar attı. Şehirdeki yerleşim alanlarının röntgeni çekilerek, 1856 sondaj ve 40 hendek çalışması yapıldı. 35 bin hektar alan incelendi ve raporlanma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı araştırmalar arasında yer alan projeler kapsamında, 'Erciyes Stratovolkanı ve Erciyes Çek-Ayır Havzasında ki Aktif Tektonik İlişkisinin Çok Disiplinli Araştırılması' projesi hayata geçirildi. Bu proje, Kayseri'yi doğrudan etkileyebilecek risklerin bilimsel olarak tespit edilmesine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Jeoloji Bilgi Sistemi adlı yazılımı da hayata geçiriyor. Bu sistem, sismik ve jeolojik verileri bir arada topluyor ve yüzde 70 tamamlanmış durumda. Ayrıca, Türkiye'de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi projesi de başlatıldı. Afet yönetiminde önemli bir adım olan bu sistem, üniversiteler ve STK'ların iş birliği ile geliştirildi.

Okullarda afet farkındalığı ve psikolojik sağlamlık konularında eğitimler düzenlenerek, 9 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca, arama kurtarma tatbikatları yapılarak, belediye personeli ve ilgili kurumlar olası afet durumlarına hazırlıklı hale getirildi.

Kentsel dönüşüm alanında da önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, toplamda 110 hektar alanda dönüşüm projeleri gerçekleştirdi ve 325 hektar rezerv yapı alanı oluşturdu. Bu çalışmalar, Kayseri'yi depremlere daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyor.