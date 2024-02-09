Başkan Büyükkılıç, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında Büyükşehir Belediyesi'nin de kurucu üye olduğu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Toplantısı'na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'na katıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında Büyükşehir Belediyesi’nin de kurucu üye olduğu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Toplantısı’na katıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası’nın kurucu üye olarak yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, Kayseri Ticaret Borsası’nda Vali Gökmen Çiçek başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolünün katılımlarıyla, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Toplantısı düzenlendi.

Projenin mega bir yatırım olmasının hedeflendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerinden birisi yapmak için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli projeler gerçekleştirdik” dedi.

Büyükkılıç, toplantıda önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, “Bu manada Valimiz Sayın Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'na katıldı
Haber Merkezi
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