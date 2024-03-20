Başkan Büyükkılıç, teravih sonrası vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan’ın 9’uncu gününde Hacı Halil Bayraktar Camii’nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu.

İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla buluşan, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas’ta ilçe sakinleri ile buluştu.

Ramazan ayı boyunca Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Talas ilçesi Hacı Halil Bayraktar Camii’nde teravih namazını kıldı. Büyükkılıç’a Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik etti.

Teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara dağıtılan lokumları da ilçe sakinlerine ikram eden Büyükkılıç, tüm Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.

Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve aileleri ile bol bol fotoğraf çekindi.