Başkan Büyükkılıç TÜGVA gençlerine tecrübelerini paylaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Kariyer Söyleşisi programında gençlerle tecrübelerini paylaştı. Büyükkılıç, öğrencilere yapılan birbirinden önemli hizmetlerden bahsederek, gençlere fırsat verecek eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Kariyer Söyleşisi programına konuşmacı olarak katılırken, programın moderatörlüğünü Murat Suat Arsav yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, söyleşiyi Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, akademisyenler, Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş da takip etti.

Moderatör Murat Suat Arsav, açılış konuşmasında, “Bugün burada, şehrimize değer katan çalışmaları ve vizyoner liderliğiyle tanıdığımız Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sayın Başkanımız, kariyer yolculuğuyla hepimize ilham verecek pek çok değerli paylaşımda bulunacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “1994’ten 2024’e kadar 30 yıldır bu şehre bir felsefe, bir hizmet sevdası ve eser siyaseti damgasını, mührünü vuruyor” dedi.

Aidiyet duygusuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Ailenize, üniversitenize, ülkenize, şehrinize sahip çıkın. Bu ülke, bu vatan, bu bayrak, bu değerler bizim. Biz sizleri seviyoruz, sizlere nasıl layık oluruz, sizlere nasıl katkı sağlayıp, beklentilerinize yanıt veririz anlayışı içerisinde ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençlerin Çamaşırlarını Yıkıyoruz, Kurutuyoruz, Veriyoruz”

Büyükkılıç, gençlere yönelik yapılan birbirinden önemli hizmetlerden bahsederek, şunları söyledi:

“Kayseri’miz âlimler ve veliler şehridir, açık hava müzesi niteliğindedir. Bu kadim medeniyetlerin getirdiği zenginliklerimiz vardır. Kayseri, sanayi ve ticaret şehri olarak bilinir, ticaret genlerimize işlemiş, Kültepe Kaniş-Karum dediğimiz bölgede tablet ve belgeler çıktı. Kayseri turizmin, kültürün, tarihin, zenginliğin merkezi derken, en önemlisi eğitimin merkezidir. Genç dostu şehir olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almış belediyeyiz, gençleri çok seviyor, onlara hizmet etmeyi ibadet olarak biliyoruz. Sizi geleceğimiz olarak görüyoruz. Sizin donanımlı, eğitimli, öz güven içerisinde, hem sosyal hem kültürel yönüyle parmak ile gösterilen olmanız lazım. Eğitimi çok önemsiyoruz. Gençlerimizin çamaşırlarını yıkıyoruz, gençlerimiz ders çalışsın diye onlara destek oluyoruz. Çamaşırlarını veriyorlar, yıkıyoruz, kurutuyoruz, veriyoruz. Erciyes Üniversitesi karşısında ücretsiz çamaşırınızı yıkıyoruz. Gençlerimize eğitim desteği veriyoruz, kırtasiye yardımı, ihtiyacı olana ulaşım yardımı, spor ve sosyal tesislerimizden yüzde 25 indirim, sabahları çorba dağıtımı ile gençlerimize destek olmaya özen gösteriyoruz.”

Kayseri’nin güvenli bir liman, huzur şehri olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri gençlerimizin huzur içerisinde rahatlıkla eğitim ve öğretim yapabileceği güvenli bir şehirdir. Eğitimi çok önemsiyoruz, gençlerimize fırsat verecek faaliyetler içerisinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, 15 kütüphanede hizmet verdiklerini, ücretsiz çay, çorba, internet hizmeti sağladıklarını, merkez kütüphanede 24 saat hizmet verildiğini, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yeni bir devasa kütüphaneyi hayata geçireceklerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, millet bahçesinden spor okullarına, Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak eğitiminden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki spor faaliyetlerine kadar gençler için hazırlanan projelerden bahsetti.

31 Aralık akşamı Kadir Has Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile gençleri buluşturacaklarını, aile ve sosyal içerikli bir konferans verileceğini de hatırlatan Başkan Büyükkılıç, merkez ve tüm ilçelerde gençler ile ilgili projeleri aktardı.

“Gençlere Fırsat Verecek Eser ve Hizmet Siyaseti Yapıyoruz”

Büyükkılıç, sporu önemsediklerini vurgulayarak, Talas’a gençlik merkezinin tamamlandığını, İldem bölgesinde sosyal yaşam merkezini hizmete açtıklarını, gençlere fırsat verecek eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise gençlerin öncülük yaptığı programları önemsediklerini ifade ederek, “Değerli başkanımıza, canı yürekten teşekkür ediyorum. Genç dostu belediyenin değerli belediye başkanı olarak sizlerle birlikte olacak, sizlerle deneyimini paylaşacak, sizlere hizmetlerini anlatacak. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, üniversitemize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Söyleşi sonunda eğlenceli KAHOOT yarışması düzenlenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yarışmayı kazanan gençlere sürpriz hediyeler verdi. Başkan Büyükkılıç, birinci olan gence tablet, ikinci ve üçüncüye bisiklet, dördüncü ve beşinciye akıllı saat, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu olan gençlere de 6 ay süresince Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinden ücretsiz yararlanma hediyesi verdi.

Kariyer Söyleşisi, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.