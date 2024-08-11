Başkan Büyükkılıç, Tuna Life Center AVM'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’ni ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerek esnaf gerekse alışveriş yapan vatandaşların sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, talep ve önerileri bizzat dinleyerek AVM esnafına hayırlı işler dileklerini iletti.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak günün anısına hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Büyükkılıç, “Tuna Life Center’ı ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarımız ve esnaflarımız ile keyifle sohbet ettik” dedi.