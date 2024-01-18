Başkan Büyükkılıç 'Ustalık Dönemi'ne hazır!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’da yaptığı açıklamada, "Ustalık anlayışı içerisinde en güzel çalışmaları yapacağız" dedi.

17’si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayının açıklanacağı tanıtım toplantısı için Ankara’ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, önümüzdeki dönemi ustalık dönemi olarak nitelendireceklerini söyleyerek, "2 yıl pandemi ile geçti. Bir dönemde asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz depremi yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Biz bu mazeretlere hiç sığınmadan, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Türkiye’de de yüzde 63 oranında yatırımla, yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir Belediyesi olduk. Bunların hepsi geride kaldı. Önümüzdeki dönemde tecrübemizi daha da konuşturarak, birikimimizi daha da konuşturarak, yine Kayseri’mize yakışır projelerle kamuoyunun gündemine çıkmak suretiyle inşallah Mimar Sinan’ın torunları olarak, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi diye nitelendireceğiz. Ustalık anlayışı içerisinde teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde, özelde Mehmet Özhaseki Bakanımızın destekleriyle en güzel çalışmaları yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bize olan teveccühüne, şehrimize olan sevgisine de layık olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.