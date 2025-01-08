Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafını ağırladı

Esnaf dostu anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafını makamında misafir etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ile dernek yönetiminden oluşan esnaf yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin esnaf dostu Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, “Yeraltı Çarşımızın Dernek Başkanı Gökhan Gülen ve değerli esnaflarımız belediyemizi ziyaret etti” dedi.

Esnafın her zaman destekçisi olacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle dernek başkanımıza ve kıymetli esnaflarımıza teşekkür ediyor, taleplerini her zaman en hızlı şekilde karşılayarak destekçisi olmaya devam ettiğimiz, şehrimizin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Yeraltı Çarşımızın esnaflarına hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Ziyarette Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve dernek yönetimi, Başkan Büyükkılıç’a Yeraltı Çarşısı’na verdiği desteklerden ve gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.