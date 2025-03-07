Hanelerde Sabit Giderler Katlandı

Elektrik Faturalarında Yüzde 819 Artış

2016 yılının Nisan ayında Kayseri'deki iki kişinin yaşadığı bir hanenin elektrik faturası 41 lira 60 kuruş iken, 2025 yılının Ocak ayında bu tutar 382 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu, elektrik faturasında yüzde 819 oranında bir artış anlamına geliyor. Elektrik maliyetlerindeki bu denli artış, halkın bütçesinde büyük bir yük oluşturuyor.

Doğalgaz Faturalarında Da Artış Var

2018 yılının Ocak ayında binanın toplam doğalgaz tüketim bedeli 8.321 TL iken, 2025 yılı Ocak ayında bu tutar 69.490 TL'ye çıkarak yüzde 735 oranında bir artış gösterdi. Apartmanda daire başına düşen doğalgaz bedeli ise aynı dönemde 232 TL'den 1.950 TL'ye yükselerek yüzde 740,5 oranında arttı. Aidat tutarları da 2018'de 100 TL iken, 2025'te 1.150 TL'ye çıkarak yüzde 1.050 oranında bir artış yaşandı. Bu artışlar sonucunda, toplam hane başına aidat ve doğalgaz gideri 2018 yılının Ocak ayında 332 TL iken, 2025 yılının Ocak ayında 3.100 TL'ye çıkarak yüzde 833 oranında bir artış gösterdi. Aynı hanenin 2016 yılının Nisan ayında doğalgaz fatura tutarı 5 lira 50 kuruş iken, 2025 yılının Ocak ayında bu tutar 360 TL'ye yükseldi.

İnternet Faturasındaki Yüzde 950 Artış

İnternet hizmetlerindeki fiyat artışları da dikkat çekiyor. 2018 yılının Ocak ayında 57 TL olan internet faturası, 2025 yılında 599 TL'ye yükseldi. Bu, yüzde 950'lik bir artış anlamına geliyor. İnternet gibi dijital hizmetler artık yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu hizmetlere yapılan sürekli zamlar, vatandaşın internet hizmeti almasını bile lüks hale getirdi.

Aile Bütçesine Büyük Baskı

İki kişilik bir hane, 2025 yılının Ocak ayında internet, aidat, elektrik, doğalgaz ve apartman doğalgaz kullanımından daire başına düşen ödemelerle birlikte toplamda bu kalemler için 4.441 TL ödeme yapmak zorunda kaldı.

Borçlar Nedeniyle Kesilen Elektrik ve Doğalgaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsalan Bayraktar'ın soru önergesine verdiği cevaba göre, Türkiye genelinde 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde borçlar nedeniyle 42.104 meskenin elektriği, 126.788 meskenin ise doğalgazı kesildi. Bu durum, vatandaşların temel hizmetlere erişimde yaşadığı büyük sıkıntıları gösteriyor. Enflasyonla mücadelede yetersiz kalınan bir dönemde, enerjiye erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Vatandaşların Yaşamı Ekonomik Krizle İyice Daraldı

Kayseri ilinde iki kişinin yaşadığı bir hanede dahi enerji ve internet giderlerinin yıllar içindeki ciddi artışı dikkat çekiyor. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, yalnızca bu giderlerini ödediğinde gelirlerinin üçte birini bu giderlere ayırmak durumunda kalıyor. İnternette, elektrikte, doğalgazda ve apartman giderlerinde ortaya çıkan tablo, Kayseri gibi iki kişinin yaşadığı bir dairede dahi enerji giderlerindeki bu artışın vatandaşın ekonomisini zorladığını gösteriyor.

Ayrıca su faturalarında da bir yılda önemli bir artış oluştu.