Başkan Büyükkılıç, yüksek hızlı tren hattı projesi şantiyesinde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) Projesi’nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “142 kilometrelik projemizde hızlı şekilde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Kayseri’nin vizyon projelerinden olan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, Yerköy’den başlayıp, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede’den geçerek, Kayseri’yi, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattından Ankara’ya, Ankara-Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı üzerinden de İstanbul’a kadar bağlayacak. Kayseri-Ankara-İstanbul arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak proje ile Kayseri-Ankara arasındaki mesafe 2 saate inecek. Proje kapsamında, 142 kilometrelik yüksek hızlı tren güzergahında 2 istasyon, 15 tünel, 5’i viyadük 18 köprü, 136 alt/üst geçit planlanıyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları tüm hızıyla süren Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki şantiyesini ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemeler esnasında yaptığı açıklamada, “Güzel bir Cuma günündeyiz. Kadir Gecemizin olduğu bir gün aynı zamanda. Her şeyden önce hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde Kayserililerin İslam Âleminin daha nice Kadir Gecelerine erişmelerini temenni ediyorum” dedi.

“Çalışmalar hızla devam ediyor”

142 kilometrelik projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Şu anda Kayseri-Ankara demir yolumuzun daha doğrusu hızlı tren projemizin olduğu şantiyedeyiz. Ayrıca diğer bir ana şantiye de Yerköy bölgesinde. Dolayısıyla 142 kilometrelik projemizde, hızlı şekilde çalışmalar devam ediyor. İnşallah Kayseri’miz ile Ankara arasında bizlere hizmet olarak sunulacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Hızlı şekilde sürecek olan projemizin hayata geçirmesinden tabi ki talimatlarıyla en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya kolaylıklar diliyorum. Kazasız, belasız sonlanmasını da Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.