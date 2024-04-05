Zehir tacirlerine özel harekat polisli uygulama

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polisi destekli yapılan uygulamada toplam 6 şahsa işlem yapıldı.

Zehir tacirlerine özel harekat polisli uygulama
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polisi destekli yapılan uygulamada toplam 6 şahsa işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli uygulama başlatıldı. Uygulamaya 19 ekip, 2 özel harekat unsuru ile 56 personel katıldı.

Yapılan uygulamada 2 şahsa ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve 4 şahsa ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, aramalarda ise 33,70 gram uyuşturucu madde ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerine özel harekat polisli uygulama
Zehir tacirlerine özel harekat polisli uygulama
Zehir tacirlerine özel harekat polisli uygulama
Zehir tacirlerine özel harekat polisli uygulama
İHA
Kayseri Gündem

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