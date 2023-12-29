Başkan Büyüksimitci: 'Yeni yılda hedeflerimize ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğiz'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 2024'ün Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

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  • 29.12.2023 09:39
  • Güncelleme: 29.12.2023 10:25
Başkan Büyüksimitci: 'Yeni yılda hedeflerimize ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğiz'
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 2024’ün Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "2023 yılını ne yazık ki ülkemizde ve bölgemizde hepimizi derinden yaralayan acı dolu olaylarla geride bıraktık. Yaşanan deprem felaketlerinin ve bölgemizdeki savaşların ekonomimize etkileri her kesimden insanımızı etkiledi. Türk ekonomisi dünyada yaşanan bütün bu zorluklara rağmen büyümesini sürdürdü. Tüm dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 13 çeyrektir sürdürdü. 2023 yılını inşallah yüzde 4,5 civarında bir büyüme ile kapatacağız. Bir takım sorunlarımız olsa da ülke olarak bunları aşacak güce ve kudrete sahibiz. İş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yeni yılda da ihracat, istihdam ve üretim noktasında hedeflerimize ulaşmak için, ele ele vererek istişare içerisinde hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz demeden üretime ve ihracata devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu, Gazze başta olmak üzere katliamların durduğu, dünyada savaşların son bulduğu bir yıl diliyorum. Kıymetli üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bol bereketli yeni bir yıla hep birlikte kavuşmayı temenni ediyorum.”

İHA

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