Başkan Büyüksimitci: 'Yeşil pasaport ihtiyacı ve vize sorunu ihracatımızı olumsuz etkiliyor'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile KAYSO meclis salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bu zorlukların şüphesiz en önemli kısmını halen içerisinde bulunduğumuz ve çokça olumsuzluklarını üzerinde hissettiğimiz yüksek enflasyon, yüksek faizler, finansa erişimdeki zorluklar ve jeopolitik riskler oluşturuyor” dedi. Vergi mevzuatındaki odak noktanın kayıt dışı ile mücadele olması gerektiğini vurgulayan Özkaya, “Enflasyon kur ilişkisi ve yatırım faiz ilişkisi daha dikkatli değerlendirilmeli, vergi mevzuatında odak nokta kayıt dışıyla mücadele olmalıdır. İhracatçılarımızın düşük kurdan kaynaklı rekabet sorunu, kur artışlarının enflasyonun altında kalması, girdi maliyetlerinde oransal olarak daha yüksek fiyat artışı, ihracat yapan firmalarınızı zorlamakta, hatta güçlükle kazanılan paraların kaybedilmesine sebebiyet vermektedir” diye konuştu.

Özkaya, “Önümüzdeki süreçte 2025 yılının bahar aylarına kadar tüm firmalarımızın, yöneticilerimizin sıkı duruşunu devam ettirmesi, masraflarını kontrol etmesi, girdi kontrollerini daha dikkatli yapmaları elzemdir. Çünkü hem küresel piyasalarda hem de yurt içi para piyasalarında faizlerde bu yılın son çeyreğinden itibaren düşme eğilimi belirmiştir. Düşen faizlerin piyasaları bir miktar olumlu etkileyeceği muhakkaktır. Bu süre zarfında özellikle bankalarımıza çok önemli görevler düşüyor. Erken kapama, limit kısma ve teminat artırma gibi olumsuzluklara sebebiyet vermemelidir. İnşallah karşılıklı anlayışla bu süreci de hep birlikte ülke olarak üretimin ve dayanışmanın verdiği güçle atlatacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

“Enflasyon muhasebesi yeniden değerlendirilmeli”

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, enflasyon muhasebesinin makro ve mikro ölçekte birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini belirterek, “Finansmana erişimin oldukça zorlaştığı günümüzde, kaynakların vergiye ayrılmak durumunda kalınması, yatırım yapma iştahını olumsuz etkileyecek. Yüksek maliyetler, yüksek faizler ve finansmana erişimdeki zorluklar karşısında işletmelerimiz ayakta kalmaya çalışırken, alınan kararların reel sektör üzerindeki etkilerinin de değerlendirilmesi gerekir. Enflasyonla mücadele programı kapsamında atılan adımlar üretim ve istihdamı sekteye uğratmamalı. İşletmelerimizin içinde bulunduğu zor koşullar göz önünde bulundurularak, iş dünyasının da görüşleri alınıp, kararın yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz” dedi.

“Gümrüklü Hava Kargo Sahası KAYSO’nun girişimleri ile hayata geçiyor”

Kayseri’nin yakında Gümrüklü Hava Kargo Sahasına kavuşacağı müjdesini veren Başkan Büyüksimitci, “Şehrimiz, yıllardır dile getirdiğimiz ve Kayseri Sanayi Odası olarak gerekli girişimlerde bulunduğumuz gümrüklü hava kargo sahasına inşallah yakında kavuşmuş olacak. Bu konu ile ilgi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kayseri Müdürlüğü ile devamlı temas halindeyiz. Kayseri Sanayi Odası olarak konuyu bizzat takip ediyoruz. Gümrüklü hava sahası için Erkilet Havaalanında bin 300 metrekare yer ayarlandı. Buranın ihalesi için Devlet Hava Meydanları İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden onay alındı. İnşallah yakın bir tarihte ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. İhracatçılarımızın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak ve ihracatımıza katkı sağlayacak gümrüklü hava sahası, ihracat ve ithalat yapan firmalarımız açısından büyük bir kazanç olacak. Firmalarımız, hem zamandan tasarruf edecek hem de ciddi bir masraftan kurtulmuş olacak” dedi.

“Boğazköprü Lojistik Merkezi ile ilgili talebimizi ulaştırma bakanımıza ilettik”

İnşaatı devam eden Boğazköprü Lojistik Merkezi projesi ile ilgili taleplerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na ilettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Lojistik Merkezin inşaatı devam ediyor ama yeni demiryolu hatları projeye uymadığı için, bazı hatların sökülmesi gerekiyor. Buradaki mevcut demiryollarına ilave minimum 3 yolun daha yapılması gerekiyor. Halihazırda, yaşanan yoğunluktan dolayı ihracat trenleri İncesu ve Yeşilhisar istasyonlarında 1-2 gün beklemek durumunda kalıyor. İlave 3 yolun yapılması ulaşım ağları problemini büyük ölçüde çözecek, lojistik merkezin tam olarak devreye girmesi ile sanayicilerimiz rahatlamış olacak” diye konuştu.

“Kayseri - Mersin arası demiryolu hattının ek maliyeti yaklaşık 850 milyon TL”

Mersin - Gaziantep yüksek hızlı tren yol çalışması sebebi ile kapatılan Kayseri - Mersin arası demiryolu hattının sanayicilere yıllık maliyetinin yaklaşık 850 milyon TL olduğunu açıklayan Büyüksimitci, “Mersin-Yenice arasındaki yüksek hızlı tren projesinin inşaatı nedeniyle yol, 2 yıl süreyle kapatıldı. Söz konusu sürenin 4 yıla kadar çıkabileceği değerlendiriliyor. Demiryolu alternatifinin olmaması, sanayicilerin yüksek karayolu fiyatlarına ve ilave maliyetlere katlanmasına sebep oluyor. Kayseri merkezli kombine demiryolu taşımacılığı ile Mersin ve İskenderun Limanlarına günlük 4 blok trenle yılda 68.000 ihracat konteyneri taşınıyor. Söz konusu durumun ihracatçılarımıza yıllık ek maliyeti yaklaşık olarak 850 milyon TL civarında. İnşaatın hızlandırılmasını ve demiryolu inşaatının tamamlana kadar konteyner başına indirim yapılmasını talep ettik” dedi.

“Yeşil pasaport ve vize sorunu ihracatımızı olumsuz etkiliyor”

Son olarak yeşil pasaport ve vize konusunda sanayicilerin yaşadığı sorunların ihracatı olumsuz etkilediğini dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Bilindiği üzere, hali hazırda son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilmektedir. Sanayicilerimizin dünyaya açılmalarını kolaylaştırmak ve ihracat kapasitemizi artırmak adına yeşil pasaporta erişimleri ciddi önem arz ediyor. Bu kapsamda ilk yeşil pasaportun 500 bin dolar ihracat üzerinde hak edilmesine rağmen 2. ve devamındaki yeşil pasaport erişimi için sağlanması gereken ihracat rakamlarının daha makul seviyelere düşürülmesi ihracatımıza ciddi manada katkı sağlayacaktır” dedi.

İş insanlarının vize başvurularında yaşadıkları gecikmelerin Avrupa ile ticarete tarife dışı engel oluşturduğunu kaydeden Büyüksimitci, “Sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın vize süreçlerinin uzaması, bir taraftan ticari görüşmelerin, fuarların, müşteri ziyaretlerinin ve diğer ticari etkinliklerin planlamasını zorlaştırırken, diğer taraftan rekabet gücümüzü zayıflatıyor, Avrupa’daki iş ortaklarımız ve müşterilerimiz üzerinde olumsuz bir izlenim oluşturabiliyor. Hem yeşil pasaport hem de vize konusunu Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ın Kayseri ziyaretlerinde kendilerine ilettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili Bakanlarımıza her fırsatta dile getiriyor. İnşallah bu konunun da kısa süre içerinde çözülmesini bekliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.