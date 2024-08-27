Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde workshop etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hayata geçirilen Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda sanatçı ve yöneticilerin yer aldığı hem sanat hem de insan kaynaklarına yönelik ‘kahve buluşması’ isimli workshop etkinliği gerçekleştirildi.

Şehrin sanat kalbi Büyük Şehir Sanat Galerisi, Kayseri’nin kültür ve sanatına değer katan etkinlere ev sahipliği yaparken, öte yandan sanat ve ticaret kenti Kayseri’nin, insan kaynakları alanında da katkı sağlayan faaliyetlere imza atıyor.

Bu doğrultuda Kayseri’deki sanatçılar ile iş dünyasından yöneticileri ‘kahve buluşması’ ile bir araya getiren Büyük Şehir Sanat Galerisi, hem sanat faaliyeti yaptı hem de insan kaynakları konularında fikir alışverişi yaparak iş birliği gerçekleştirdi.

Sanatsal Çalışmalar Yapıldı, Şehrin İnsan Kaynaklarına Yönelik Önemli Konular Konuşuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi ve Kayseri Kariyer Merkezi iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte, hem ebru gibi sanatsal çalışmalar yapıldı hem de şehrin insan kaynaklarına yönelik önemli konular konuşuldu.

Etkinlikte Keyifli Anlar Yaşandı

Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde yapılan renkli ve verimli workshop etkinliği ile keyifli anlar yaşandı. Her fırsatı şehrin yararına değerlendirmeye gayret eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kurum ile kuruluşları, zaman zaman söz konusu bu gibi etkinliklere imza atmayı sürdürüyor.