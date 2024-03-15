Başkan Çolakbayrakdar: 'Bir belediye, vizyonunu dünya ötesine taşıyor'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, bir belediye vizyonunu dünya ötesine taşımak için ‘Gök Gözlem Evi’ projesini hayata geçirdiklerini ve yeni astronotlar için ise Astronomi Köyü, Astropark gibi nice vizyon projeleri yapacaklarının müjdesini verdi.

Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırım ve düzenlenen etkinliklerle çocukları ve gençleri, geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını söyledi. Yeni dönemde de ‘vizyoner belediyecilik’ başlığıyla şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer katacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Tarihi yapı olan Hızır İlyas Köşkü’nü restore ederek, gök gözlem evine dönüştürdük. Bir vizyon daha ortaya koyuyoruz. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’ların yetişebilmeleri için bir altyapıya ihtiyaç var. Bir belediye uzay diye bir vizyon ortaya koyuyor. Bununla yetinmiyoruz ve Astronomi Müzesi’ni hayata geçireceğiz. Bu bölgede Millet Bahçesi Kamp ve Etkinlik Alanı ile Seyir Terası Projesi’nin çoğunu hayata geçirdik. Şehrin en güzel seyredileceği noktada hem Erciyes hem de şehri en iyi şekilde temaşa edeceksiniz. Gençlere ve çocuklara astronomi ve uzay ile ilgili Astropark kazandırıyoruz. KOCAFEST gibi teknoloji festivali yapan bir belediyeye bu yakışır. Teknoloji festivali yapan 3 belediyeden birisiyiz. Anlattığım projelerin projeleri yapılmış, hazır projeleri anlatıyorum. Bunlar yetmedi başarılı ve belli kriterde olan öğrencilerimizi Teknoloji ve Bilim Turları Cern Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi İsviçre ile Teknoloji ve Bilim Turları Leonardo Da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi İtalya’ya götüreceğiz. Çocuk Köyü, Hoca Hasan Medresesi ve Köyümde Hayat Var projelerini de hayata geçireceğiz. Kocasinan’ın 48 köyü var. Ülkelerin gelecekleriyle ilgili enerji, savunma ve sanayi ne kadar önemli ve stratejik ürün ise tarımda bir o kadar önemli ve stratejiktir. O yüzden genç çiftçiler için proje hazırladık. Kentten kırsala göç sağlayan gençlerimizin eğitiminden üretimine kadar her alanda destek vereceğiz. Üretimsel kalkınma hamlesini başlatacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun ortasında bir dijital fidan diktiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.