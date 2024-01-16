Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklar için bütün parklarda toprak alan yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanın özünde olan toprakla bağı koparmamak için yeşil alan ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini ve özellikle yeni yapılan bütün parklarda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği alanlar yaptıklarını söyledi.

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  • 16.01.2024 12:00
  • Güncelleme: 16.01.2024 12:23
Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklar için bütün parklarda toprak alan yapıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanın özünde olan toprakla bağı koparmamak için yeşil alan ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini ve özellikle yeni yapılan bütün parklarda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği alanlar yaptıklarını söyledi.

Çevre düzeni ve yeşilin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemiz sınırları içerisinde yer alan yaşam alanlarını yapılan çalışmalarla yeşil alan ağırlıklı daha da güzelleştiriyoruz” dedi. Parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konsept çalışmaları uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Toprak, insana enerji verir. İnsanın özünde olan toprakla bağı koparmamak gerekir. Bundan dolayı her yaptığımız parklarda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği mekanlar yapıyoruz. Yürüyüş yollarında ise tartan zeminler yerine uzmanların önerdiği; iklim ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı olan kiremit irmiği kullanıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarını bu yıl, artırarak devam ettireceğiz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk kattık. 7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri’nin değerine değer katmaktır” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan’a bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken diğer yandan ise mevcut parkları yeşil alan ağırlıklı daha fonksiyonel hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yaşamak ve Yaşatmak için sloganımızda sıklıkla belirttiğimiz gibi daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

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İHA

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