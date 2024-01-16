Büyükkılıç: 'Uzaya ilk yolculuk, Kayseri Bilim Merkezi'nde heyecanla kutlanacak'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya yapacağı ilk yolculuğu için tüm gün etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

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  • 16.01.2024 11:23
  • Güncelleme: 16.01.2024 12:22
Büyükkılıç: 'Uzaya ilk yolculuk, Kayseri Bilim Merkezi'nde heyecanla kutlanacak'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi’nde Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya yapacağı ilk yolculuğu için tüm gün etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Bilim Merkezi; bilime, eğitime, öğrenmeye ve öğrencilere ayrı bir özen göstererek, çalışmalarını ve etkinliklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk Türk Astronotu Alper Gezeravcı’nın 17 Ocak gecesi uzaya yapacağı ilk yolculuk çerçevesinde Bilim Merkezi’nde tüm gün atölye, söyleşi ve eğitimler şeklinde etkinlikler yapılacağını söyledi. Büyükkılıç, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Astronot Alper Gezeravcı’nın uzay seferine 17 Ocak gecesi başlayacağını, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacağını, 13 bilimsel deneye imza atarak, ay yıldızlı bayrağı uzaya taşıyacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nin, gurur verici tarihî bu olayda tüm gün etkinlikler düzenleyeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç; “Uzaya ilk yolculuk, Kayseri Bilim Merkezi’nde heyecanla kutlanacak. Etkinliklerin yanı sıra söyleşi ve atölyeler gerçekleştirilecek. Ayrıca akşam etkinliklerini aynı saatlerde yapacak olan Kayseri Bilim Merkezi’nin bu etkinliklerine tüm öğrenciler ve aileleri katılacak. Etkinlikte, uzay belgeseli, eğitim videoları, çocuk etkinlikleri ve ödüllü bilgi yarışması yapılacak. Öte yandan ilk Türk Astronotu Alper Gezeravcı’nın maskesi bastırılarak öğrencilere hediye edilecek” diye konuştu.

Kayseri Bilim Merkezi’nde bulunan Planetaryumda da ‘Geçmişten günümüze Astronomi ve Uzay Çalışmaları’ konulu eğitim gerçekleştirileceğini duyuran Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından ücretsiz olan etkinliklere bilime meraklı tüm vatandaşları davet etti.

İHA

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