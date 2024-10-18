Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklar için bütün parklarda toprak alanlar yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanın özünde olan toprakla bağını koparmamak amacıyla yeşil alan ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini ve özellikle yeni yapılan tüm parklarda, çocukların toprakla buluşabileceği ve vakit geçirebileceği alanlar oluşturduklarını söyledi.

Çevre düzeni ve yeşilin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemiz sınırları içerisindeki yaşam alanlarını, yaptığımız çalışmalarla yeşil alan ağırlıklı olarak daha da güzelleştiriyoruz” dedi. Parkların güzelleşmesi ve işlevselliğinin artırılması için farklı konsept çalışmalar uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Toprak, insana enerji verir. İnsanın özündeki toprakla bağını koparmamak gerekir. Bu nedenle her yaptığımız parkta, çocukların toprakla buluşup vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Yürüyüş yollarında ise tartan zeminler yerine, uzmanların önerdiği ve iklim ile insan sağlığı açısından daha sağlıklı olan kiremit irmiğini kullanıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Kocasinan’ın her mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Park yapımı, çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kocasinan’a yeni bir soluk kattık. 7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme bilinciyle her yaşa ve her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri’nin değerine değer katmaktır” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan’a bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken, diğer yandan mevcut parkları yeşil alan ağırlıklı ve daha fonksiyonel hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yaşamak ve yaşatmak için sloganımızda da sıklıkla belirttiğimiz gibi daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.