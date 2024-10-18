Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Mimar Sinan Mahallesi’nde yaya devriyesi sırasında yapılan kontrollerde; ’Yağma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç.. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ç.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.