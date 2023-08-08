Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Kocasinan Belediyesi'nde Ağustos Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının ardından meclis üyelerine, Çözüm Merkezi ile ilgili sunum eşliğinde bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, 2016 yılında hayata geçirilen Çözüm Merkez'inde şuana kadar 235 bin 835 talep geldiğini ve 192 bin 300'nü çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

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  • 08.08.2023 12:25
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:35
Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’nde Ağustos Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının ardından meclis üyelerine, Çözüm Merkezi ile ilgili sunum eşliğinde bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, 2016 yılında hayata geçirilen Çözüm Merkez’inde şuana kadar 235 bin 835 talep geldiğini ve 192 bin 300’nü çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz” dedi. Toplantıda Ertuğrulgazi, Şeker, Gevhernesibe, Uğurevler ve Seyrani Mahallesinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca Kayseri Yeşilay Şube Başkanlığının ‘Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’ inşaatına destek talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ardından meclis üyelerine, Çözüm Merkezi ile ilgili sunum eşliğinde bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezinin; tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir iletişim kanalı olduğunu vurguladı. Yapılan hizmeti, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendiren Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi’ni en torpilli numara olarak anlattı.

Çözüm Merkezi’ni daha da iyileştirmek için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile ilgili vatandaşımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet ulaştırmak ve vatandaşımızın beklentisini anında çözebilmek adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Merkez ile 2016 yılından beri bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmaların her aşamasında iyileştirme, yenileştirme ve daha operasyon gücümüzü artıracak şekilde bilgi işlem tarafını tebrik ediyoruz. Saha çalışanlarına fazla çalışma olsa da vatandaşımızın yüzü gülüyor, onların beklentileri karşılanıyor. Burada önemli olan vatandaşlarımızın beklentilerini çözebilmektir. Vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişimdir. Bizim açımızdan da vatandaşın yaşadığı mahalle ve sokakla ilgili nasıl bir beklentisi olduğunu görmek açısından bir bakışı oluşturuyor. Bu noktada daha aktif şekilde vatandaşın ayağına hizmet götürmek adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaptığımız hizmet, Eşref-i Mahluk olan insan için yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezine kurulduğu günden bugüne kadar toplam 235 bin 835 talep geldiğini belirterek; “Bu taleplere ilişkin belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 192 bin 300’nü aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulmuştur. 5 bin 202’si zaman gerektiren işler olduğu için program dahilinde teker teker yerine getirilmektedir. 3 bin 404’ü ise programa alındı ve değerlendirilmek üzeredir. Diğer kayıtlar ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır. Çözüm Merkezimizin bu çalışmasına yönelik vatandaşlarımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sunumundan sonra meclis üyelerine ‘Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi’nin uygulamalı olarak bilgiler sundu.

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İHA

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